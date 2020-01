V Gorenju začeli s postopki reorganizacije proizvodnje

Velenje, 22. januarja - Kitajski Hisense v prizadevanjih za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje v Gorenju načrtuje, da bo predvidoma do sredine aprila z različnimi aktivnostmi število indirektnih proizvodnih delovnih mest zmanjšal za 176. Načrte reorganizacij proizvodnje in optimizacije režijskih podpornih služb je Gorenje danes predstavilo sindikatu in svetu delavcev.