Velenjski svetniki pozvali k premisleku glede selitve upravnega dela Gorenja

Velenje, 10. decembra - Vodstvo Gorenja je velenjskim mestnim svetnikom danes predstavilo poslovanje in načrte, tudi glede selitve upravnega dela podjetja v Ljubljano. Svetniki pričakujejo, da vodstvo družbe še enkrat premisli o načrtovani selitvi, saj podjetje s sedežem v Ljubljani ne more biti družbeno odgovorno do Velenja kot lokalne skupnosti.