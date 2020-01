Ustavni sodnik Jaklič naklonjen zapovedi vsaj enega obveznega predvolilnega soočenja vseh strank

Ljubljana, 22. januarja - Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti določbe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki dopušča, da javni mediji ločijo soočenja parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank. Že v preteklosti so namreč ugotovili, da ni protiustavna. Sodnik Klemen Jaklič pa se je zavzel za obvezno zapoved vsaj enega soočenja vseh strank.