Ljubljanska policija 37-letniku preprečila morilski načrt

Ljubljana, 14. januarja - Ljubljanski policisti so pred tednom dni na območju BTC v Ljubljani prijeli 37-letnega Ljubljančana, ki je načrtoval umor 39-letnega someščana, s katerim se je sprl. 37-letnika so policisti kazensko ovadili, sodnik pa je zanj tudi odredil pripor, so danes sporočili s Policije uprave (PU) Ljubljana.