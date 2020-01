Na Cerkniškem jezeru letos rekordno število vodnih ptic

Cerknica, 16. januarja - Minuli konec tedna so na Cerkniškem jezeru 24. leto zapored šteli vodne ptice. Letos so jih našteli rekordno veliko, in sicer več kot 4000. Kot so zapisali v Notranjskem regijskem parku, zima namreč še ni pokazala zob, temperature so čez dan kar precej stopinj nad ničlo, jezero v večjem delu ni zaledenelo, vode pa je veliko.