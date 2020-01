Nesreča tovornjakov in avtobusa posledica neprilagojene hitrosti

Kranj, 21. januarja - Prometno nesrečo, ki je danes zjutraj ohromila promet na gorenjski avtocesti, je povzročila neprilagojena hitrost tovornjaka s polpriklopnikom, v katerega sta trčila še en tovornjak in avtobus. Poškodovan je bil le voznik drugega tovornjaka, reševalci pa so se sprva zbali, da so posledice nesreče veliko hujše.