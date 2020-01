Gorenjska avtocesta bo zaradi hude prometne nesreče zaprta dlje časa

Ljubljana, 21. januarja - Na gorenjski avtocesti so zgodaj zjutraj trčila tri vozila, dva tovornjaka s priklopnikoma in avtobus s potniki. Avtocesta v smeri Jesenic med Vodicami in Brnikom ostaja zaprta v celoti, v smeri Ljubljane pa je promet že delno sproščen. Nastajajo zastoji, pot proti Ljubljani traja dodatno uro. Zapore bodo predvidoma trajale dlje časa.