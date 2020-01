V sistemu za elektronsko cestninjenje registriranih že več kot 327.000 tovornih vozil

Ljubljana, 21. januarja - V sistem DarsGo, s katerim je aprila 2018 na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zaživelo elektronsko cestninjenje tovornjakov in avtobusov, je več kot 91.000 uporabnikov do konca lanskega leta registriralo več kot 327.000 vozil. Največ naprav je Dars izdal slovenskim uporabnikom, sledili pa so Romuni, Poljaki, Nemci in Madžari.