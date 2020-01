Lani prodali za okoli sedem milijonov evrov več vinjet

Ljubljana, 20. januarja - Dars je med 1. decembrom 2018 in 30. novembrom lani prodal za 195,15 milijona evrov vinjet, kar je na letni ravni za 6,9 milijona evrov več. Ob tem so vozniki decembra nakupili že za 22,93 milijona evrov vinjet z letnico 2020, kar je za slab milijon evrov več kot so decembra predlani nakupili rožnatih. Te v veljavi ostajajo še do konca meseca.