Ministrstvo nekoliko dopolnilo osnutek energetskega in podnebnega načrta

Ljubljana, 10. januarja - Ministrstvo za infrastrukturo je nekoliko dopolnilo osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in osnutek okoljskega poročila, ter ju poslalo v presojo ministrstvu za okolje in prostor. Glavni in sektorski energetski in podnebni cilji so v dopolnjeni verziji še nadgrajeni in predstavljeni po posameznih razsežnostih, so pojasnili.