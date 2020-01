ZDA povezovale uvedbo mehanizma proti Iranu s carinami na evropska vozila

Berlin, 18. januarja - Nemške oblasti so v petek potrdile, da so ZDA zagrozile EU z uvedbo carin na uvoz evropskih vozil, če proti Iranu zaradi kršitev zavez iz jedrskega sporazuma ne bi sprožili posebnega mehanizma za reševanje sporov. Tri evropske države so mehanizem sprožile v torek, po trditvah Nemčije pa ameriška grožnja ni vplivala na to odločitev.