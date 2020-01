Na Mariborskem Pohorju od sobote prvič letos smuka do doline

Maribor, 17. januarja - Mesec dni pred letošnjo 56. Zlato lisico bodo Marpromovi upravljavci žičniških naprav in prog v soboto poleg ostalih smučarskih prog, ki so odprte že doslej, v soboto prvič letos odprli tudi snežni stadion. Kot so sporočili iz Marproma, bo tako smuka možna vse do doline, snežni stadion pa bo ostal odprt do nadaljnjega.