Zlata lisica ostaja v enakih okvirih kot doslej

Maribor, 15. novembra - Tekmovanje alpskih smučark za svetovni pokal in 56. Zlato lisico, ki bo v Mariboru 15. in 16. februarja, organizacijsko, vsebinsko in finančno ostaja v enakih okvirih kot prejšnja leta. "Od tega trenutka vse službe začenjajo delati na polno," je danes ob podpisu pogodb s sponzorji povedal generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar.