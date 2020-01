TNP letos z vrsto aktivnosti za osveščanje o prilagajanju podnebnim spremembam

Bled, 16. januarja - Javni zavod Triglavski narodni park je za letos pridobil sredstva ministrstva za okolje in prostor za izvajanje projekta Skupaj za Alpe, in sicer za naloge na področju izvajanja Alpske konvencije in prilagajanja podnebnim spremembam. V okviru projekta bo potekala vrsta aktivnosti za osveščanje, ki bodo še posebej osredotočene na šole.