Šole na območju Julijskih Alp z novimi učnimi gradivi

Tolmin/Gorje, 10. novembra - Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z aktivnostmi za šole, ki so povezane v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, v katero je vključenih 38 osnovnih in podružničnih šol. V tem šolskem letu bodo šole prejele visoko gredo in interaktivni zemljevid. Prvim šolam, v Tolminu in Gorjah, so nova učna gradiva razdelili že ta teden.