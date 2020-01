Slovenija z Eurotransplantom letno izmenja do 60 organov

Ljubljana, 16. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zaznamujejo 20. obletnico pridružitve mednarodni neprofitni organizaciji Eurotransplant. Vsako leto Slovenija z organizacijo izmenja od 50 do 60 organov, kar predstavlja 60 odstotkov vseh presaditev. V Sloveniji so presaditve nadpovprečno uspešne, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.