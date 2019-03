V ZDA prvič presadili ledvico živega donatorja s hivom

Washington, 29. marca - V ZDA so ta teden dosegli velik medicinski preboj, saj so ledvico 35-letne bolnice, okužene z virusom hiv, presadili drugemu bolniku, prav tako okuženemu s povzročiteljem aidsa. Gre za prvo tovrstno transplantacijo na svetu, oba bolnika pa se počutita dobro. Operacijo so izvedli v ponedeljek v bolnišnici Univerze John Hopkins v Baltimorju.