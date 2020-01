Pes je ostal ob poškodovanem lastniku do prihoda reševalcev

Kranj, 15. januarja - Policija preklicuje iskanje Roka Puclja, ki so ga pogrešali od torka popoldne, ko je sestopil z Blegoša. Našli so ga poškodovanega in podhlajenega, s helikopterjem pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Ob lastniku so našli tudi njegovo psičko Šako, s pomočjo katere so ga tudi našli, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pucelj je bil ustrezno opremljen, prvi podatki pa kažejo, da je šlo za nesrečo. Z ugotovitvami bodo policisti seznanili pristojno državno tožilstvo.

"Planince opozarjamo, naj opozorila o nevarnih in težkih razmerah v gorah jemljejo resno in naj jih upoštevajo," so pozvali policisti.

Policisti in gorski reševalci so Puclja iskali že v torek. Moški je imel ob obisku gora s sabo dva psa, eden je sam prišel na izhodišče, drugi pa je ostal ob lastniku.

Iskanje so nadaljevali danes od zgodnjih jutranjih ur z več kot 30 gorskimi reševalci, vodniki reševalnih psov in policisti, pri iskanju je sodeloval tudi policijski helikopter.

Iskanje so ovirali zelo zahteven, strm in pomrznjen teren ter zelo gosta megla in močan veter. Iskalci, ki so prehodili do 10 kilometrov, so pregledovali označene poti, bližnjice in brezpotja.

Puclja so našli danes okoli 13. ure v Javorjevi dolini tik nad vasjo Volaka. Ob njem je bila močno utrujena, a nepoškodovana psička Šaka, s pomočjo katere so iskalci tudi locirali pogrešanega. Psičko so prevzeli svojci. Nepoškodovana je tudi druga psicka, včeraj najdena Missy.