Po sestopu z Blegoša pogrešajo 39-letnega Roka Puclja

Kranj, 15. januarja - Svojci pogrešajo 39-letnega Roka Puclja iz Poljanske doline. Nazadnje se je svojcem oglasil v torek ob 14. uri pred sestopom z Blegoša. Vozilo so našli na parkirišču Črni kal pod Blegošem. V torek so ga policisti in gorski reševalci že iskali, danes pa se iskanje na terenu nadaljuje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.