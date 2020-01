Vlada za direktorja urada za varovanje tajnih podatkov imenovala Igorja Eršteta

Ljubljana, 9. januarja - Vlada je za direktorja urada vlade za varovanje tajnih podatkov danes imenovala Igorja Eršteta, ki je do sedaj urad vodil kot vršilec dolžnosti. Mandat traja pet let, Eršte pa ima nato možnost ponovnega imenovanja. Funkcijo bo nastopil v petek, so po seji sporočili iz vlade.