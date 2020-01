Slovenski škofje sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje spolnih zlorab

Maribor, 14. januarja - Slovenski škofje so na ponedeljkovi seji SŠK v Mariboru dopolnili smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnikov s strani cerkvenih delavcev. V njih do dodali določilo, da primer spolne zlorabe zastara po 20 letih od polnoletnosti domnevne žrtve, in dolžnost škofov, da vsak sum spolne zlorabe naznanijo organom pregona.