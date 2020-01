Prešernovi nagrajenci razglašeni, veliki nagradi za področji fotografije in baleta

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 15. januarja - Znani so letošnji Prešernovi nagrajenci. Simbolično so jih razglasili v ljubljanski Operi, saj nagrado za življenjsko delo prejme koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek. Drugi veliki Prešernov nagrajenec je fotograf Stojan Kerbler. Naznanili so še šest dobitnikov nagrad Prešernovega sklada. Nagrade bodo tradicionalno podelili 7. februarja.