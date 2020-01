Kerbler Prešernovo nagrado razume kot priznanje slovenski fotografiji

Ljubljana, 15. januarja - Ob razglasitvi Prešernovih nagrajencev je dobitnik nagrade za življenjsko delo, fotograf Stojan Kerbler za STA dejal, da nagrado razume kot priznanje klasični avtorski fotografiji in pa priznanje slovenski fotografiji nasploh. Drugi veliki nagrajenec, koreograf in baletnik Milko Šparemblek, pa je vesel prepoznanja in tega, da ni pozabljen.