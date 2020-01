Evropske države zaradi iranskih kršitev jedrskega sporazuma sprožile poseben mehanizem

London, 14. januarja - Trojica evropskih držav, podpisnic sporazuma o iranskem jedrskem programu, je danes zaradi kršitev dogovora s strani Teherana sprožila mehanizem za reševanje sporov, ki ga predvideva sam sporazum. Velika Britanija, Francija in Nemčija so v skupni izjavi zapisale, da jim zaradi kršitev ni preostalo drugega. Obenem so poudarile zavezanost dogovoru.