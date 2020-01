Policisti že četrtič s koncertom za vzorne voznike

Ljubljana, 15. januarja - Policijski orkester bo zvečer že četrtič nastopil na koncertu za vzorne voznike, ki so v lanski preventivni akciji Slovenija piha 0,0 napihali 0,0. Policistom se bosta na odru Centra urbane kulture kino Šiška pridružila Tokac iz skupine Dan D in Neisha, so sporočili z ministrstva za zdravje.