Kljub spodbudnim rezultatom preventivne akcije Čista nula, čista vest potrebno ozaveščanje

Ljubljana, 17. decembra - Zavod Varna pot je izvedel preventivno terensko akcijo Čista nula, čista vest, s katero je na prireditvah in zabavah izvajal alkoteste in ljudi ozaveščal o nezdružljivosti alkohola in vožnje. Na zavodu ocenjujejo, da so bili rezultati akcije spodbudni, kljub temu pa opozarjajo, da je obveščanje o varni mobilnosti nujno potrebno.