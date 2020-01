Na Prevaljah v teku največja občinska naložba zadnjih let

Prevalje, 14. januarja - Po več letih načrtovanj je na Prevaljah naposled v teku največja občinska naložba zadnjih let, to je gradnja novega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Skupna vrednost projekta je 5,1 milijona evrov brez DDV, od tega občina prejme 3,8 milijona evrov evropskih in državnih nepovratnih sredstev. Projekt naj bi se zaključil v letu 2021.