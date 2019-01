Projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na Prevaljah evropska sredstva

Ljubljana, 15. januarja - Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže, drugi sklop, v Občini Prevalje je dobil evropska sredstva. Evropski sklad za regionalni razvoj bo k 9,2 milijona evrov vrednemu projektu prispeval 3,1 milijona evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je izdala odločitev o finančni podpori projekta.