S projektom do večje mobilnosti ljudi z oviranostmi

Ljubljana, 14. januarja - Projekt za multimodalno mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira ministrstvo za infrastrukturo, želi izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki so ranljivi udeleženci v prometu. Projekt jim bo zagotovil varno gibanje v prometu, so danes povedali sodelujoči pri projektu.