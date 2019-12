Invalidi opozarjajo na slabo socialno stanje in izključenost

Ljubljana, 2. decembra - Pred mednarodnim dnevom invalidov, ki ga bomo obeležili v torek, so invalidske organizacije pripravile dobrodelni bazar. S spremljevalnim programom so opozorili na položaj invalidov in izzive, s katerimi se srečujejo. Izpostavljajo slabo socialno stanje invalidov, slabo dostopnost javnega prometa in izključenost pri komunikacijah ter volitvah.