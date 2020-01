Voditelji držav Sahela na srečanju z Macronom o džihadistih v regiji

Pau, 13. januarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v južnem francoskem mestu Pau zbral voditelje držav Sahela. V skupni izjavi ob koncu srečanja so potrdili skupni boj proti islamističnim terorističnim skupinam. Tuji voditelji so pred srečanjem na vojaškem oporišču položili vence v spomin na vojake, ki so novembra lani umrli v Maliju.