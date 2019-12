Vojska Burkina Fase potrdila 35 žrtev torkovih napadov džihadistov

Ouagadougou, 25. decembra - Vojska Burkina Fase je potrdila, da so džihadisti v torkovem simultanem napadu na civiliste v mestu Arbinda in tamkajšnje vojaško oporišče ubili 35 civilistov, večinoma žensk. To je bil eden najbolj smrtonosnih napadov v skoraj petih letih, odkar v tej zahodnoafriški državi divja džihadistično nasilje.