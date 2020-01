Šarec se bo po kongresu DeSUS temeljito pogovoril z Erjavcem

Ljubljana, 13. januarja - Predsednik vlade Marjan Šarec se bo po kongresu DeSUS z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem temeljito pogovoril o razmerah na ministrstvu in v Slovenski vojski, so danes za STA pojasnili v Šarčevem kabinetu. S tem so se odzvali na različne interpretacije Šarčeve kritike ravnanja nekaterih politikov ob predčasni rotaciji slovenskih vojakov v Iraku.