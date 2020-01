Premier Šarec: Slovenija ostaja na vseh misijah

Ljubljana, 9. januarja - Premier Marjan Šarec je po iranskem napadu na bazo v Iraku, v kateri so bili tudi slovenski vojaki, dejal, da Slovenija ostaja na vseh misijah. Kot je poudaril, so misije tisto, kar zvišuje ugled Slovenske vojske in Slovenije v svetu. "Če smo verodostojen partner, potem se moramo obnašati tako, da naši partnerji računajo na nas," je poudaril.