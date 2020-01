Skupina Lufhtansa do 20. januarja ne bo letela v Teheran

Frankfurt, 10. januarja - Letalske družbe iz skupine Lufhtansa zaradi varnostnih tveganj do 20. januarja ne bodo letele v iransko prestolnico Teheran, so danes sporočili iz Lufthanse, potem ko so se okrepili sumi, da je ukrajinsko potniško letalo, ki je v sredo strmoglavilo nad teheranskim letališčem, zadela raketa.