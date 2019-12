Vrh slovenske politike tudi o volilni zakonodaji, uvedbi pokrajin in podnebni politiki

Ljubljana, 11. decembra - Vrh slovenske politike je danes spregovoril tudi o uvedbi pokrajin, podnebni politiki in spremembah volilne zakonodaje. Po besedah predsednika republike Boruta Pahorja bodo pozvali vodje poslanskih skupin, ki podpirajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, da januarja predlog dokončno uskladijo in zanj začnejo zbirati podpise.