Karitas in Hofer v decembrski akciji za ljudi v stiski zbrala 24 ton živil in izdelkov za higieno

Ljubljana, 10. januarja - Slovenska karitas je dva decembrska vikenda v izbranih trgovinah Hofer zbirala izdelke za otroke in družine v stiski. S pomočjo kupcev so za ljudi v stiski zbrali več kot 24 ton živil in izdelkov za higieno. V januarju pa bo vsaka od 87 Hoferjevih trgovin še dodatno prispevala nakupovalni voziček z izdelki, so sporočili z omenjenega podjetja.