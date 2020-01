Mors: Slovenski vojaki iz Erbila že na poti v domovino

Ljubljana, 9. januarja - Šest slovenskih vojakov, ki so delovali v misiji Neomajna odločenost v iraškem Erbilu, je že na poti v Slovenijo, so za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. Dodali so, da bodo naslednje uradne informacije podali, ko bodo slovenski vojaki v Sloveniji. Po neuradnih informacijah portala 24ur so trenutno v Ankari.