Erjavec: Slovenija se je odločila za "relokacijo" slovenskih vojakov

Ljubljana, 9. januarja - Obrambni minister Karl Erjavec je danes povedal, da se je Slovenija odločila za "relokacijo" slovenskih vojakov, ki so na misiji v Iraku, potem ko je bila evakuacija preklicana. Zatrdil pa je, da se Slovenija ne umika iz misije in ostaja v Iraku in da bo najkasneje do 1. februarja prišlo tudi do predvidene rotacije kontingenta.