Za cesto Hrastnik-Zidani Most v teku odkupi zemljišč

Ljubljana, 12. januarja - Za težko pričakovano cesto Hrastnik-Zidani Most in spremenjeno traso ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče, ki bosta zagotovili hitrejšo in varnejšo povezavo osrednje Slovenije s Posavjem, trenutno potekajo odkupi zemljišč in objektov. V pripravi je tudi dopolnitev državnega prostorskega načrta, so za STA povedali na direkciji za infrastrukturo.