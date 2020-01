Erjavec: Slovenski vojaki v Iraku so na varnem

Ljubljana, 7. januarja - Pripadniki Slovenske vojske v bazi v Erbilu so na varnem, razmere na severu Iraka so stabilne, je pa povečana stopnja ogroženosti in zato sprejeti ustrezni ukrepi, je danes poudaril obrambni minister Karl Erjavec. Če bo sprejeta politična odločitev, pa je po njegovih zagotovilih vse pripravljeno za njihov takojšen umik iz Iraka.