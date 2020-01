Washington zanika, da bi se ameriška vojska umikala iz Iraka

Washington, 7. januarja - Po pismu ameriškega generala, ki je v ponedeljek zaokrožilo v medijih in naj bi nakazovalo umik ameriške vojske iz Iraka, so v Washingtonu to zanikali. Obrambni minister Mark Esper je zatrdil, da tovrstna odločitev ni bila sprejeta, načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley pa je pojasnil, da je šlo za napako.