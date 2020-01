Svet za znanost in tehnologijo naklonjen predlogu raziskovalnega zakona

Ljubljana, 6. januarja - Svet vlade za znanost in tehnologijo je na današnji seji podprl predlagane rešitve zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ob tem opozarja na nujno prevetritev ustreznejše ureditve izpostavljenih vprašanj, kot sta lastnina premoženja javnih raziskovalnih zavodov in kadrovska avtonomija znanstvenoraziskovalne sfere.