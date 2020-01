Ermenčeva: Poveljstvo sil skrbi za najbolj zahtevne naloge SV

Vrhnika, 6. januarja - V Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki so danes pripravili slovesnost ob dnevu Poveljstva sil Slovenske vojske (SV). Slavnostna govornica, načelnica Generalštaba SV generalmajorka Alenka Ermenc je poudarila, da je to praznik osrednjega poveljstva, ki skrbi za najbolj dinamične in zahtevne naloge SV, je SV objavila na svoji spletni strani.