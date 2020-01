Podjetja v EU še naprej povečujejo naložbe v raziskave in razvoj

Bruselj, 11. januarja - Podjetja v EU so naložbe v raziskave in razvoj leta 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 4,7 odstotka, kar je sicer manj kot prejšnja leta, a še vedno deveto zaporedno leto rasti, kažejo podatki Evropske komisije. Naložbe so bile najobsežnejše v avtomobilskem, zdravstvenem in informacijskotehnološkem sektorju.