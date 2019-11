EU in OECD z naborom ukrepov za krepitev konkurenčnosti industrije

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija in OECD sta danes predstavili poročilo o ukrepih, katerih cilj je okrepiti konkurenčnost industrije v 12 regijah in državah EU, med njimi tudi Sloveniji. Med prednostnimi nalogami izpostavljata pripravo na delovna mesta prihodnosti, krepitev inovacij, prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo in spodbujanje vključujoče rasti.