Hrvaški mediji: Milanovićeva zmaga ne prinaša sprememb v hrvaško zunanjo politiko (6. 1.)

Zagreb, 6. januarja - Zmaga Zorana Milanovića na nedeljskih predsedniških volitvah na Hrvaškem ne bo vplivala na politiko Zagreba do Evropske unije, danes ocenjuje Jutarnji list. Hrvaška je vstopila v obdobje intenzivne in zahtevne kohabitacije predsednikov države in vlade, Milanovića in Andreja Plenkovića, piše Večernji list.