Reporter o seznamu 100 najbolj vplivnih Slovencev (6. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Silvester Šurla v komentarju Vplivni in drzni piše o Reporterjevem seznamu 100 najbolj vplivnih Slovencev. Po kriterijih formalnega in neformalnega vpliva je na prvem mestu prva dama ZDA Melania Trump. Med najbolj vplivnimi so tudi premier Marjan Šarec, nekdanji predsednik republike Milan Kučan in košarkar Luka Dončić.