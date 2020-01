Iran po smrti generala napovedal nadaljnji umik iz jedrskega sporazuma

Teheran, 5. januarja - Iran je v luči zadnjih napetosti v odnosih z ZDA danes napovedal nadaljnji umik iz mednarodnega jedrskega sporazuma. Oblasti v Teheranu so sporočile, da bodo še danes dokončale peti korak v okviru večstopenjskega načrta, v skladu s katerim se namerava Iran umakniti iz delov jedrskega sporazuma, potem ko so to pred časom že storile ZDA.