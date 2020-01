Smučarji naj upoštevajo pravila varnega smučanja

Kranj, 5. januarja - Najpogostejši vzroki za nesreče na smučiščih so neprilagojena hitrost smučanja v povezavi z znanjem smučanja in telesno pripravljenostjo ter nepazljivost, nespretna vožnja in pretiravanje, navajajo gorenjski policisti, ki so v soboto obravnavali dve nesreči na smučiščih. Smučarje opozarjajo, naj upoštevajo osnovna pravila varnega smučanja.